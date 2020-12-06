دراسة: ذوو الأمراض المناعية النادرة هم الأكثر عرضة للوفاة بـ"كورونا"

حذرت دراسة طبية حديثة من أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مناعية روماتيزمية نادرة معرضون لخطر الوفاة عند إصابتهم بفيروس"كورونا" المستجد.

فقد توصل الباحثون الآن إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض روماتيزمية تتعلق بالمناعة الذاتية النادرة معرضون لخطر أكبر للوفاة فى سن أصغر وسط تفشي الفيروس .. بالنسبة للدراسة الحالية، التى نشرت فى مجلة "طب الروماتيزم"، نظر فريق البحث فى السجلات الصحية الإلكترونية لـ 170,000 شخص فى بريطانيا يعانون من أمراض روماتيزمية ذاتية المناعة.. خلال شهرى مارس وإبريل الماضيين، مع بدء إنتشار جائحة "كورونا" المستجد ، وجد الفريق البحثى أن 1,815 شخص ( بواقع 1,1% ) من الأشخاص المصابين بهذة الأمراض توفوا.

وقالت الدكتورة "فيونا بيرس"، الأستاذ فى جامعة "توتنجهام" فى المملكة المتحدة :" "غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأمراض نادرة من نتائج صحية سيئة بشكل عام ، لذلك أردنا معرفة تأثير جائحة فيروس"كورونا" المستجد.



وأضافت" بيرس":" من دراستنا ، نعلم أنه خلال الأشهر الاولى من تفشى الوباء ، كان الأشخاص المصابون بهذه الأمراض أكثر عرضة للوفاة مقاربة بعامة الناس".. كما أظهرت النتائج أيضا أن خطر الوفاة أثناء الإصابة بفيروس" كورونا" المستجد للذين يعانون من هذة الحالات يزيد من عن سن 35 . وأضافت" بيرس":" من دراستنا ، نعلم أنه خلال الأشهر الاولى من تفشى الوباء ، كان الأشخاص المصابون بهذه الأمراض أكثر عرضة للوفاة مقاربة بعامة الناس".. كما أظهرت النتائج أيضا أن خطر الوفاة أثناء الإصابة بفيروس" كورونا" المستجد للذين يعانون من هذة الحالات يزيد من عن سن 35 . ووفقا للباحثين، فإن النساء المصابات بأمراض روماتيزمية مناعية نادرة كان لديهم خطر مماثل للوفاة مع الرجال الذين يعانون من فيروس"كورونا " المستجد .. وبالنسبة للأشخاص الذين هم فى سن العمل ويعانون من الأمراض الروماتيزمية المناعة الذاتية النادرة كان خطر الوفاة أثناء الإصابة بفيروس"كورونا" المستجد مماثلا لخطر وفاة شخص أكبر من 20 عاما فى عموم السكان.

وقال الدكتور"بيتر لانيون"، إستشارى أمراض الرووماتيزمية فى مستشفيات جامعة "نوتنجهام":" توضح دراستنا القدرة الفريدة للتعاون مع خدمة تسجيل الأمراض الوطنية لتوليد النتائج التى يمكن أن تحسن الصحة فى الأمراض النادرة .. وأضاف :" تتمثل الخطوات التالية في بحثنا في النظر في بيانات شهادات الوفاة ومعرفة سبب وفاة الأشخاص. سنقوم بفحص ما إذا كان ذلك بسبب عدوى فيروس"كورونا" المستجد أو إلى أي مدى يرجع إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية".