اقتصادية النواب تقر منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الحوكمة الشاملة

جدة - نرمين السيد - وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.





من جانبها، عرضت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون الدولى أهداف الاتفاقية والتى ترتكز على الأنشطة التى تُعزز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة فى كل من الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات فضلا عن دعم المجتمعات المهمشة، إنفاذ التقاضى الإلكترونى.

وأوضحت أن أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.

وقالت "بمقتضى الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغ مالى لا يتجاوز 27 مليون و675 ألف دولار أمريكى، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل فى التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر".

وأكدت اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليون و575 ألف دولار أمريكى على دفعات مشيرة إلى أنه تم توقيع التعديل الأول بالفعل على الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجارى استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء على الاتفاقية.

ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أى تاريخ أخر يتفق عليه الطرفان لاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.

وتُعفى الاتفاقية كافة المساعدات من أى ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية فى جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.