صور.. مطران سمالوط يرسم 6 من الشمامسة الإكليركيين برتبة الدياكون

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، اليوم الأحد، خدمة صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية مخلص العالم بالمطرانية، وبعد صلاة الصلح رسم ستة من الشمامسة الإكليركيين، مانحآ إياهم رتبة الدياكون "الشماس الكامل" للخدمه بكنائس الإيبارشية.





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