مدبولى يستعرض موقف الاستجابة لشكاوى المواطنين فى نوفمبر

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استقبلت، خلال شهر نوفمبر الماضي، 81 ألف شكوى وطلب واستغاثة ليصل إجمالى الشكاوى الواردة إليها منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية الشهر الماضى إلى 1.2 مليون شكوى.

وأضاف: الاستجابة لهذه الاستغاثات تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، وكذا فى إطار تطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تلقى شكاوى المواطنين، وفحصها وسرعة حسمها، وخاصة الشكاوى التى ترد من الشرائح المستهدف استفادتهم من المبادرات الرئاسية المختلفة، مع سرعة اتخاذ اللازم بشأنها وفقا لطبيعة كل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ولفت الدكتور طارق الرفاعى إلى أنه تم الانتهاء خلال شهر نوفمبر الماضى من فحص ومراجعة 76 ألف شكوى، وتوجيه 61 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 15 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص 5 آلاف شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها، موضحا أن نصيب الوزارات من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر بلغ 64%، بينما كان نصيب المحافظات 25%، فيما سجلت الشكاوى الواردة من الجهات الأخرى المرتبطة بالمنظومة 11%.

ونوّه إلى أن 11 وزارة اختصت باستقبال والتعامل مع 59% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وهى وزارات: التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل؛ فيما اختصت 10 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، بنسبة 21% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء إلى أن المنظومة استمرت فى القيام بمهامها، وتنسيق التعاون مع مسئولى الجهات الحكومية المرتبطة الكترونيا بها، وقامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث تم تحقيق معدلات إنجاز عالية فى التعامل مع الشكاوى خلال الشهر الماضى من قبل وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة.

وأضاف أنه تم تحقيق نسب إنجاز متميزة خلال الفترة المذكورة من قبل محافظات بورسعيد، والسويس، والمنيا، والبحيرة، وكفرالشيخ، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وسوهاج، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، والقاهرة، كما سجل أيضا كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزى المصرى، وجهاز حماية المستهلك، نسبا متميزة وسرعة حسم للشكاوى خلال الشهر، وكذا حققت جامعات: بنى سويف، وبنها، وكفر الشيخ، والمنيا، وعين شمس، والإسكندرية، وطنطا، والقاهرة، والمنصورة، والزقازيق، وقناة السويس، وأسوان، والمنوفية، ودمنهور، معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

ووفقا لما جاء فى التقرير، فإن أبرز الموضوعات التى تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر هى الخدمات الطبية والصحية، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5357 شكوى واستغاثة فى مجال الصحة خلال الشهر، وتم التعامل معها بالتنسيق مع قيادات وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات المصرية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتضمنت هذه الشكاوى 637 حالة لمواطنين بمختلف المحافظات؛ تطلبت تدخلاً طبياً عاجلاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات، وجراحات الأورام وحوادث السير وجراحات العظام والتجميل والحروق، بالإضافة إلى جراحات علاج تشوهات نتيجة العيوب الخلقية للأطفال وحديثى الولادة.

وأضاف التقرير أن المنظومة استمرت خلال شهر نوفمبر فى تلقى استغاثات وشكاوى المواطنين الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة بشأن الاشتباه فى الإصابة 751 شكوى واستغاثة من مواطنين مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك المرضى المؤكدة إصابتهم، بعد إجراء جميع التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وقد تنوعت احتياجات تلك الحالات الطبية ما بين مصابى فيروس كورونا لتشمل (عناية مركزة للعزل – غسيل كلوى – قصور بوظائف الكبد – هبوط بعضلة القلب – وتوفير علاج الأمراض المزمنة الأخرى)، وتم التعامل معها جميعا بالتنسيق مع القيادات المختصة بوزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية.

وفيما يتعلق بالاستجابات التى تمت على صعيد الضمان الاجتماعي، قال الدكتور طارق الرفاعي، وفقا لما تضمنه التقرير، فإن وزارة التضامن الاجتماعى انتهت خلال شهر نوفمبر 2020 من بحث ودراسة 8729 شكوى وطلباً واستغاثة، وجاء فى مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوى إصدار وإعادة تفعيل 1175 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط، وفى ذات الوقت بلغ عدد المساعدات التى تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى بكافة محافظات الجمهورية خلال الشهر 230 مساعد.

وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية خلال الشهر، جاء فى مقدمة الاستجابات بشأن البلاغات الواردة للمنظومة بخصوص الأشخاص بلا مأوى، إيداع 21 مواطنا ومواطنة بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية؛ لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، حيث نجح فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى فى إيداع 15 شخصا بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن "الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات" انتهت خلال الشهر الماضى، من بحث ودراسة 8421 شكوى وطلباً واستغاثة، حيث أولت الهيئة اهتماما كبيراً للشهر الخامس على التوالى لبحث ودراسة شكاوى المواطنين بشأن التضرر من عدم الحصول على العلاوات الخمس أو انخفاض قيمتها، وفقاً لأحكام القانون 25 لسنة 2020.

كما تطرق التقرير إلى شكاوى السلع والخدمات التموينية والرقابة على الأسواق، حيث تمت الإشارة خلاله إلى تعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع أكثر من 11 الف شكوى متنوعة خلال الشهر، خاصة بالسلع والخدمات التموينية والرقابة على الأسواق، منها 1631 شكوى بطلب إعادة تفعيل بطاقة تموين، و944 شكوى إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقات التموينية، كما تم تنفيذ 85 فصلا للأبناء عن بطاقات ذويهم، بالإضافة إلى فحص الشكاوى الواردة من بعض المواطنين حول حذفهم أو إيقاف بطاقاتهم التموينية لأسباب متنوعة، كما تعاملت الوزارة مع 215 شكوى حول بعض المخابز التى وردت بشأنها شكاوى سواء بعدم الالتزام بحجم رغيف الخبز أو سوء جودته، وكذلك 20 شكوى عن توافر السلع وسلامتها بالأسواق، والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلنة عنها.

ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 383 شكوى حول تضرر المواطنين من آثار تجمعات مياه الأمطار والسيول الناتجة عن موجة الطقس السييء؛ التى تعرضت لها بعض المحافظات، حيث تمت دراسة وفحص تلك الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص، وفقاً لطبيعة كل منها، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات المتضررة لسرعة التعامل معها ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الشكاوى، بالإضافة إلى جهود الجهات المعنية لإزالة أسبابها لدرء أية مخاطر أو إصابات محتملة للمواطنين وللحد من تداعيات تلك الموجة والعمل لعودة الحياة.