رئيس الشيوخ يستقبل السفير الروسى ويعلن تشكيل لجنة صداقة

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس مجلس الشيوخ، فى بداية اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وأن مجلس الشيوخ على أتم استعداد لدعم هذه العلاقات فى المجال البرلمانى، وانه استجابة لرغبه الجانب الروسى ، أن مجلس الشيوخ سوف يقوم بتشكيل لجنة صداقة مصرية روسية برلمانية، أسوة بلجنة الصداقة الروسية المصرية المشكله فى البرلمان الروسى دعماً لهذه العلاقات.
كما أشار رئيس المجلس إلى التقدير والإحترام الذى يحظى به التعاون المصرى الروسى فى جميع المجالات لدى جموع الشعب المصرى، ولاسيما فى إنشاء محطة الضبعة النووية وتطوير السكك الحديدية.
وقدم السفير الروسى التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ على توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدا رغبة روسيا فى تطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى كل المجالات، خاصة فى ضوء علاقات الأخوة المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كما قدم الدعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ لزيارة روسيا فى الوقت الذى يناسبه.
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