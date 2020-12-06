العدل: ميكنة المحاكم الاقتصادية يعزز التحول الإلكترونى ويزيد ثقة المستثمرين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أرشف العربى، وكيل اللجنة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30-9-2020.

وأوضحت المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف، إن الاتفاقية جاءت فى وقت محورى لاسيما تزامنها مع إنشاء معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكدت، أنه تم وضع خطة طموحة تستمر لمدة 5 سنوات تتسق مع أهداف الاتفاقية ومنها التواصل مع المؤسسات الدولية لرفع مستوى مصر فى المؤشرات الدولية بشأن الحوكمة، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين بالدولة.

وأشار المستشار محمد العشرى، ممثل وزارة العدل، إلى أن ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها على هذا النظام بما يعزز من التحول من النظام القديم للتقاضى إلى الإلكترونى من شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال فى الاستثمار القومى ويحقق سرعة الإنجاز فى القضايا.

وحول الجانب المالي، أكدت هالة الشربينى ممثله وزارة المالية (قطاع التمويل) بتأكيده أن القطاع منوط به مراجعة الشروط المالية، ليوافق على مساهمة الجانب الأمريكي، لاسيما وأن الاتفاقية لا تحمل الخزانة العامة أعباء مالية.