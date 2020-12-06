القوات المسلحة تستضيف فريق نادى هورسيد أثناء مشاركته فى البطولة الكونفدرالية الأفريقية

فى إطار دعم القوات المسلحة لأواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتقديم العون للفرق العربية المشاركة فى البطولات الأفريقية ، إستضافت القوات المسلحة بعثة فريق هورسيد الصومالى لكرة القدم والمملوك للقوات المسلحة الصومالية والذى يقوم بزيارة لجمهورية مصر العربيه تستغرق عدة أيام، يخوض خلالها مباراتى الذهاب والإياب مع فريق الإتحاد الليبى فى البطوله الكونفدرالية للأنديه الأفريقية . وحرصت القوات المسلحة على إستقبال بعثة الفريق وتوفير أماكن التدريب الخاصة بهم بالتنسيق مع جهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة ، فضلاً عن إتباع كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والعلاجية لأعضاء البعثة طوال مدة إقامتهم بجمهورية مصر العربية . تأتى تلك الإستضافة تأكيداً على دور القوات المسلحة الرائد فى تقديم الدعم اللامحدود لكافة الدول الشقيقة فى مختلف المجالات .

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