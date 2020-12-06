استقبال 1.2 مليون شكوى.. مدبولي يستعرض تقرير الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأضاف: الاستجابة لهذه الاستغاثات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وكذا في إطار تطبيق تعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تلقي شكاوى المواطنين، وفحصها وسرعة حسمها، وخاصة الشكاوى التي ترد من الشرائح المستهدف استفادتهم من المبادرات الرئاسية المختلفة، مع سرعة اتخاذ اللازم بشأنها وفقا لطبيعة كل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تم الانتهاء خلال شهر نوفمبر الماضي من فحص ومراجعة 76 ألف شكوى، وتوجيه 61 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 15 ألف شكوى وفقًا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص 5 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها، موضحا أن نصيب الوزارات من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر بلغ64%، بينما كان نصيب المحافظات 25%، فيما سجلت الشكاوى الواردة من الجهات الأخرى المرتبطة بالمنظومة 11%.
ونوّه إلى أن 11 وزارة اختصت باستقبال والتعامل مع 59% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل؛ فيما اختصت 10 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.
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