صناع الخير وبنك القاهرة يفتتحان قرية سمطا بحري بدشنا غدا

تنظم مؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة وروتاري قصر النيل غدا الاثنين احتفالية خاصة بقرية سمطا بحري بمحافظة قنا بمناسبة الانتهاء من إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة بها، وتزويد عدد من الأهالى بمشروعات تنموية صغيرة تناسب بيئتهم وتدريبهم عليها وتوفير مقومات نجاح مشروعاتهم الصغيرة.

يحضر الاحتفالية محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وعدد من قيادات المحافظة وقيادات بنك القاهرة وقيادات صناع الخير للتنمية.

وأكد مصطفي زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن الاحتفالية تجسد باكورة التعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة بهدف تنمية واعادة اعمار القري الأشد احتياجا بتوجيه من السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأضاف زمزم أن الاحتفالية سوف تشهد تسليم مفاتيح المنازل المتهالكة لأهالي غير قادرين بالقرية بعد أن تم إعادة إعمار ١٨ منزلا ضمن مبادرة حياة كريمة، وقامت صناع الخير وبنك القاهرة بإعادة إعمار باقي المنازل وعددها ١٢ منزلا، حيث تم إعادة إعمارها ورفع كفاءتها بترميم الجدران وعمل أسقف وتركيب باب وشباك وسيراميك الأرضيات وعمل سباكة للحمام والمطبخ وعمل دهانات، بالإضافة إلى إنشاء18 خزان صرف صحي ليستفيد منه 18 منزلا بالقرية، فضلا عن أنه سيتم تنظيم قافلة طبية للكشف علي عيون الأهالي داخل القرية .

وأشار زمزم إلى أن الاحتفالية سوف تتضمن ايضا تسليم ٣٠ مركب صيد وكامل أدوات الصيد لـ٣٠ أسرة من صغار الصيادين بالقرية وتسليمهم شهادات اجتياز دورة التدريب على اساليب الصيد الحديثة وافتتاح ثلاجة حفظ الاسماك بالقرية، والتى اقامتها صناع الخير بهدف توفير مقومات نجاح مشروع حرفة الصيد للاهالى و دعمهم فى امتهان الحرفة باحدث الادوات بما يوفر لهم دخل افضل.

جدير بالذكر أن صناع الخير أطلقت مبادرة إنسانية رائدة لتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج ونجحت في الانتهاء من تنمية وتطوير قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم، وكذلك قرية السدح تخليدا لذكري الاقتصادي محسن عادل، وجار التخطيط للانتهاء من إعادة تنمية وتطوير 15 قرية أخرى في عدد من المحافظات.