القومي للسكان بالوادي الجديد يشارك في ندوة للشباب

شارك المجلس القومي للسكان ، فرع الوادي الجديد ، اليوم الأحد ، في ندوة بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد تحت عنوان " المشكلة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور طلبة وطالبات من الكلية وأعضاء المجلس الإقليمي للشباب.

وقد حاضر في الندوة مدير فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد عبير متولي ، حيث تناولت في كلمتها ؛التعريف بالمجلس القومى للسكان وأهم مهام عمله ،ودورة فى مواجهة المشكلة السكانية ، بأبعادها المختلفة ، سواء من حيث تحسين خصائص السكان ، أو تقليل التفاوتات الديموغرافية بين السكان ،أو خفض معدلات النمو السكاني .

يأتي ذلك في إطار عمل محور الشباب وصحة المراهقين بالاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 الذي يعمل على تعزيز ورفع مستوى المعرفة لدى الشباب، بتوفير المعلومات بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ، واشراك الشباب في حوارات مجتمعية حول المشكلة السكانية وتأثيراتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.