تشهد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية وإعداد المُدربين.
يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الطبي المهني المستمر وفي إطار البروتوكول الموقع بين مصر ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر.
تهدف الوزارة لتدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية، ويشارك في الحفل ، "أجاي سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "د. جورج دالى" – عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" – عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "د. جيرمى ريتشاردز" – مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" – مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "د. يوسف فرج" – مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT) .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. حضور وزيرة الصحة تخريج الدفعة الأولى لبرامج كلية طب هارفارد اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.