سفيرة فنلندا بالقاهرة: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا في إفريقيا والشرق الأوسط

أكدت لورا كانسيكاس ديبرايس سفيرة فنلندا بالقاهرة أن بلادها تتمتع بعلاقات شراكة جيدة مع مصر التي تعد اليوم واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لفنلندا في إفريقيا والشرق الأوسط، منوهة بوجود إمكانات عدة لتعزيز التعاون الثنائي.
وأضافت ديبرايس، في كلمتها بمناسبة الاحتفال بمرور 103 سنوات على استقلال فنلندا الذي يوافق اليوم /الأحد/ تم عبر من فعالية افتراضية عبر الانترنت، أن كلا البلدين لهما مصالح وطموحات مشتركة وتعاون ناشئ وخطط طموحة على سبيل المثال في مجال الترقيم والتواصل الإلكتروني وقضايا المناخ والبيئة.
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