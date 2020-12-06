سيامة 6 شمامسة في رتبة دياكون للخدمة بكنائس إيبارشية سمالوط

ترأس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط اليوم الأحد، الرابع من شهر هاتور، خدمة صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية مخلص العالم بالمطرانية.

وبعد صلاة الصلح وضع نيافة الأنبا بفنوتيوس اليد على 6 من الشمامسة الإكليركيين، مانحا إياهم رتبة الدياكون ( الشماس الكامل) للخدمة بكنائس الإيبارشية.

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والشمامسة الجدد هم، الدياكون بيشوي وجيه وديع...كنيسة مارجرجس بدفش.، و الدياكون رامز زكريا غطاس...كنيسة القديس موريس والكارزه ڤيرينا بسمالوط، و الدياكون بيشوي جميل خلف... كنيسة مارجرجس بسمالوط البلد، والدياكون ذكي عياد ذكي...كنيسة أبسخيرون القليني بالبيهو، والدياكون مايكل بشرى قلاده...كنيسة مارجرجس بالعزيب، والدياكون يوسف لويز عزمي...كنيسة مارجرجس بدفش.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قد أعلنت مساء أمس تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، اعتبارًا من يوم الاثنين ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ ولمدة شهر.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، حمايةً لأبنائنا وللمجتمع ، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية ، حيث تقرر أيضا تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة الخدمية.

كما تقرر أيضا تعليق سهرات شهر كيهك تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد و شماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، كذلك إيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

ونوه البيان إلى أن الافتقاد سوق يقتصر فقط على الاتصال التليفوني، ويسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المعمد فقط (٤ أفراد)، كما تقرر أن تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور ٢٥ ٪، ويلتزم الآباء الكهنة الموقرين والشمامسة وجميع أفرد الشعب بإتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.