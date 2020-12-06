الوزراء: تلقينا 751 شكوى واستغاثة من مواطنين مشتبه إصابتهم بـ «كورونا»

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا تناول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء إلى أن المنظومة استمرت في القيام بمهامها، وتنسيق التعاون مع مسئولى الجهات الحكومية المرتبطة الكترونيا بها، وقامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث تم تحقيق معدلات إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى خلال الشهر الماضي من قبل وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة.

وأضاف أنه تم تحقيق نسب إنجاز متميزة خلال الفترة المذكورة من قبل محافظات بورسعيد، والسويس، والمنيا، والبحيرة، وكفرالشيخ، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وسوهاج، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، والقاهرة، كما سجل أيضا كل من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والبنك المركزى المصري، وجهاز حماية المستهلك، نسب متميزة وسرعة حسم للشكاوى خلال الشهر، وكذا حققت جامعات: بنى سويف، وبنها، وكفر الشيخ، والمنيا، وعين شمس، والإسكندرية، وطنطا، والقاهرة، والمنصورة، والزقازيق، وقناة السويس، وأسوان، والمنوفية، ودمنهور، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن أبرز الموضوعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر هي الخدمات الطبية والصحية، حيث تلقت ورصدت المنظومة 5357 شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، وتم التعامل معها بالتنسيق مع قيادات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتضمنت هذه الشكاوى 637 حالة لمواطنين بمختلف المحافظات؛ تطلبت تدخلًا طبيًا عاجلًا بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات، وجراحات الأورام وحوادث السير وجراحات العظام والتجميل والحروق، بالإضافة إلى جراحات علاج تشوهات نتيجة العيوب الخلقية للأطفال وحديثي الولادة.

وأضاف التقرير أن المنظومة استمرت خلال شهر نوفمبر في تلقي استغاثات وشكاوى المواطنين الخاصة بالإصابة بفيروس "كورونا"، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة بشأن الاشتباه في الإصابة 751 شكوي واستغاثة من مواطنين مشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك المرضى المؤكدة إصابتهم؛ بعد إجراء جميع التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وقد تنوعت احتياجات تلك الحالات الطبية ما بين مصابي فيروس كورونا لتشمل (عناية مركزة للعزل – غسيل كلوي – قصور بوظائف الكبد – هبوط بعضلة القلب – وتوفير علاج الأمراض المزمنة الأخرى)، وتم التعامل معها جميعا بالتنسيق مع القيادات المختصة بوزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية.

وفيما يتعلق بالاستجابات التي تمت على صعيد الضمان الاجتماعي، قال الدكتور طارق الرفاعي، وفقا لما تضمنه التقرير، فإن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت خلال شهر نوفمبر 2020 من بحث ودراسة 8729 شكوى وطلبًا واستغاثة، وجاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوى إصدار وإعادة تفعيل 1175 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، وفي ذات الوقت بلغ عدد المساعدات التي تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية خلال الشهر 230 مساعدة.