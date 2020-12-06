عاجل.. الرئيس السيسى يصل فرنسا

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مطار أورلى بالعاصمة باريس فى أول أيام زيارته الرسمية لفرنسا.





ويزور الرئيس عبدالفتاح السيسى فرنسا، تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. وقال السفير بسام راضى إن الزيارة تأتى فى إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة، وتشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين لتتناول جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسى المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وأوضح أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات للرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسى، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسى، لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خصوصا المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاستثمارية والتجارية فى ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى فى اطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر.

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