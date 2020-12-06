مطران الفيوم يقرر إقامة 3 قداسات بالأسبوع ويلغى سهرات كيهك

جدة - نرمين السيد - وقرر مطران الفيوم إقامة صلوات القداس الالهى ثلاثة مرات فقط فى الأسبوع، أيام الجمعة والأحد والأربعاء، والحضور يكون بالحجز تليفونيا على أن يتراوح عدد الحضور من 50 الى 100، حسب مساحة كل كنيسة.

أعلن الأنبا إبرام إلغاء "سهرات كيهك" وكل الاجتماعات ومدارس الأحد وإقامة الجنازة بكاهن وشماس واحد والتذكارات للراحلين فى دير الأنبا آرو.

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