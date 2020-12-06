صور.. تقليد سفير مصر لدى بيرو وسام استحقاق كورى

جدة - نرمين السيد - قلد سفير كوريا الجنوبية لدى بيرو، فى حفل خاص، السفير الدكتور هانى سليم، سفير مصر الحالى لدى بيرو ومساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الاسيوية، وسام الاستحقاق المدنى الكورى المُقدم من رئيس الجمهورية "مون جيه أون"، بحضور نائب وزير الخارجية البيروفى لإفريقيا والشرق الأوسط والخليج العربى.





ووفق بيان رسمى، اليوم الأحد، أشاد السفير الكورى الجنوبى فى كلمته بالزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى لسول فى مارس 2016، والتى شهدت التوقيع على اتفاق الشراكة التعاونية الشاملة خلال هذه الزيارة المهمة، بما أسهم بشكل إيجابى فى تطوير العلاقات بين البلديّن، ووجه السفير المصرى الشكر على اللفتة الكريمة، مشيداً بالعلاقات المتميزة مع كوريا الجنوبية. يأتى الوسام تقديراً من الرئيس الكورى الجنوبى وبلاده للإسهام المتميز للسفير الدكتور هانى سليم، فى تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة التعاونية الشاملة بين كوريا الجنوبية ومصر، سواء خلال فترة عمله سفيراً لمصر لدى سول أو كمساعد لوزير الخارجية للشؤون الآسيوية.

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