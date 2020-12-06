وفاة وكيل الكنيسة الأرثوذكسية فى عطبرة وشمال السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى السودان، وفاة القمص أنطونيوس فاكيوس، وكيل مطرانية عطبرة وشمال السودان.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى السودان، وفاة القمص أنطونيوس فاكيوس، وكيل مطرانية عطبرة وشمال السودان. والقمص الراحل أنطونيوس فاكيوس، هو شقيق المتنيح القديس الأنبا إسطفانوس مطران كرسى النوبة وعطبرة وأم درمان السابق.

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