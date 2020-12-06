نيفين جامع : 1580 شركة مصدرة تقدمت للاستفادة من مبادرة السداد الفورى

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، أن إجمالى عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى بلغ 1580 شركة، موزعة على كل البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.





ووفق بيان رسمى، قالت جامع إنه تم الإنتهاء من طلبات 845 شركة وجارى اصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والمالية، والذى تناول النتائج الخاصة بتنفيذ مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، شارك فى المؤتمر رؤساء بنوك الاهلى والقاهرة ومصر بالإضافة إلى بنك تنمية الصادرات، إلى جانب عدد من الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة.

أوضحت جامع أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85٪ من اجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة

ولفتت الوزيرة إلى أن إجمالى المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالى الجارى (2020/ 2021) بلغ 2.4 مليار جنيه منها 304.2 مليون جنيه من الأمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة و2 مليار و109 مليون جنيه من وزارة المالية، مشيرة إلى أنه تم صرف المبلغ بالكامل من خلال المبادرات المتعلقة بتسوية مستحقات المصدرين، والتى تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية ( 30% من المستحقات وصغار المصدرين بحد أقصى 5 مليون جنيه ) بقيمة 1.5 مليار جنيه.

استفاد من هذه المبادرة نحو 1220 شركة ومبادرة الاستثمار بقيمة 781.9 مليون جنيه استفاد منها 64 شركة ومبادرة التسويات الضريبية بقيمة 92.6 مليون جنيه استفاد منها 36 شركة ومبادرة الأراضى الصناعية بقيمة 36.6 مليون جنيه استفاد منها شركة واحدة فقط.

وعن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، أشارت جامع إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد وذلك بدعم وتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع القطاعات التصديرية المستفيدة، ويستهدف البرنامج الجديد زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة مع الأخذ فى الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديرى، ما يسهم فى تحقيق خطة الحكومة للوصول بعائد الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.