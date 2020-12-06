مصر تؤكد ثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أكدت مصر ثبات موقفها الداعم للشعب الفلسطينى وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق فى تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وفقا للشرعية الدولية، مجددة دعمها للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال انتخابات ديمقراطية.





جاء ذلك خلال لقاء السفير المصرى لدى فلسطين، طارق طايل، اليوم الأحد، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح - خلال اللقاء - السفير المصرى على آخر المستجدات السياسية، مؤكدا عمق العلاقات التى تربط البلدين، ومشددًا على حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية فى كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية فى المحافل الإقليمية والدولية.

واستعرضا الرجوب والسفير طايل، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة الوطنية، حيث ثمن المسؤول الفلسطينى الجهود التى تبذلها مصر فى دعم القضية الفلسطينية، وتذليل العقبات التى تقف فى طريق إتمام المصالحة وتحقيق الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وطنية شاملة، تهدف لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطينى.

وأعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، عن خالص تهنئته للسفير طايل بمناسبة توليه مهامه سفيرًا لمصر فى فلسطين، متمنيا له التوفيق فى مهمته الجديدة.