توجيه رئاسي.. وزيرة الصحة: التكافل بمصاريف تدريب الأطقم الطبية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يجب على الأطقم الطبية تعلم المراسلة الطبية لما لها من مردود إيجابي على مستواهم.

وأكدت وزيرة الصحة، ضرورة التدريب بشكل مستمر حتى لو شهر كل عام، وستتكفل الوزارة بتكليف ذلك، لرفع كفاءة الأطقم الطبية.

وأوضحت أن الرئيس السيسي، يوجه دائما بضرورة الاهتمام بالاطقم الطبية، وأن تكون طموحة معهم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الطبي المهني المستمر، وفي إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر.

وتهدف الوزارة لتدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية، ويشارك في الحفل "أجاي سينج"، مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، ود. جورج دالى، عميد كلية الطب جامعة هارفارد، ود. ديفيد روبرتس، عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، ود. جيرمى ريتشاردز، مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، ود. كينيث كريستوفر، مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، ود. يوسف فرج، – مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT).