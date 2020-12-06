نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تنجح مصر للطيران في نقل لقاح فيروس كورونا ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق العديد من لقاحات في الفترة الآخيرة بدأت دول العالم تستعد لمرحلة نقل لقاح عبر شركات الطيران ووصوله بشكل أمنًا، وقد حرصت الحكومة المصرية علي تجهيز شركة مصر للطيران استعدادا لنقل لقاح فيروس كورونا في حال توفره بطريقة آمنة.

ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن نقل شركة مصر للطيران لقاح كورونا:

طائرات خاصة:

وأكد الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة جاهزة لنقل الكميات التى ستتعاقد عليها مصر من اللقاح الخاص بفيروس "كورونا"، هناك 5 طائرات جاهزة لنقل اللقاح.

طائرات للشحن:

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن هناك طائرتين من طراز 777 كانت خارج التشغيل، حيث سيتم إعادة صلاحيتهما للتشغيل خلال أسبوعين.

الأولوية لمصر:

وأشار الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الي أن الأولوية لنقل الفاكسين ستكون لمصر وسوف سيتم إستقبال أية عروض لنقلها لدول أخرى.

تجهيز الطائرات:

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن أستعداد الطائرات تقنيًا لنقل الفاكسين قائلا "لازالت طائرات شحن عادية لكن لم يتحدد بعد درجات الحرارة المطلوبة لنقل الفاكسين؛ حتى يتم إعداد الاسطول وتجهيزة لها، وفي الغالب سيكون هناك حاويات داخلها كبريت ذاتي للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة".

عملية استقبال اللقاح:

وأكد الطيار محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه يتم تجهيز الساحة المبردة بقرية البضائع جاهزة لاستقبال اللقاح لحين نقله للأماكن المحددة داخل مصر.