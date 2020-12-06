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وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "قيم عالم ما بعد كورونا"

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements


يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا الاثنين في مؤتمر منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة (المنتدى السابع 2020م) الذي يعقد تحت عنوان: "قيم عالم ما بعد كورونا - التضامن وروح ركاب السفينة"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي هذا الصدد اكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الشدائد والمحن والنوازل العامة تتطلب التعاون والتراحم بين بني البشر، وأننا لا يمكن أن نكون شركاء حقيقيين لعالم اليوم ما لم نكن مؤثرين وفاعلين فيه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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