نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار مصحوبة بالأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس غدا الإثنين، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي نسبيًا كما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الإثنين يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ودافئ علي السواحل الشمالية فيما يكون طقس حار علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الي متوسطة 30% علي السواحل الشمالية (السلوم-الاسكندرية-مطروح) كما تكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة علي بعض المناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون معتدلة تنشط احيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح جنوبية غربية الي شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة غدًا الإثنين، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.