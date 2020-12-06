وزير الرياضة يهنئ كريم درويش بفوزه نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للإسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بكريم درويش بطل العالم السابق فى الاسكواش لفوزه اليوم فى انتخابات الاتحاد الدولى للاسكواش وتوليه منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي.

وأكد وزير الرياضة، أن الوزارة بدأت تكثف خلال الفترة الحالية من دعمها ومساندتها لجميع الكوادر المصرية خلال خوضها منافسات انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الدولية والقارية، وذلك حتى يتسنى لتلك الكوادر تولي المناصب الدولية بما يتناسب مع مكانة الدولة المصرية وريادتها العالمية فى شتي المجالات وخاصة الرياضية منها.

وأعرب "صبحي" خلال الاتصال مع كريم درويش تمنياته له بمزيد التوفيق خلال اضطلاعه بمهام مسؤولياته، مؤكدا على استمرار جهود ودعم الوزارة لضخ دماء جديدة دائما من الكوادر والخبرات الرياضية المصرية ضمن الاتحادات الدولية لضمان التمثيل اللائق والمشرف لمصر خلال الفترة المقبلة.

وكان صبحي قد التقي الاسبوع الماضى مع بطل العالم كريم درويش، وأعلن عن توفير كل الدعم والرعاية لترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش؛ لتمثيل مصر على المستوى الدولي في اللعبة التي يتربع على عرشها لاعبو مصر على مستوى منافسات الرجال والسيدات.

وحرص الوزير خلال لقاءه الاسبوع الماضي مع كريم درويش بحضور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش على مناقشة استعدادات اللاعب لخوض انتخابات الاتحاد الدولي لرياضة الإسكواش على منصب نائب الرئيس.