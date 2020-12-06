نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات عاجلة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اعتبارًا من غد الإثنين 7 ديسمبر 2020 وحتى السبت 12 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

غدًا الإثنين:



أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ): على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم )



نشاط رياح ورمال مشارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم بني سويف - المنيا )



رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.



يوم الثلاثاء المقبل:



أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % ): على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).



شبورة مائية: شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



يوم الأربعاء المقبل:



شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



يوم الخميس المقبل:



شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ).



-يوم الجمعة المقبل:



شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



- يوم السبت المقبل:



شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.





نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد الاسكندرية - مطروح - السلوم - سيدي براني - سيوة ).



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.