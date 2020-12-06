نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات عاجلة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في المقال التالي
وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.
غدًا الإثنين:
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ): على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم )
نشاط رياح ورمال مشارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم بني سويف - المنيا )
رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.
يوم الثلاثاء المقبل:
أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % ): على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).
شبورة مائية: شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
يوم الأربعاء المقبل:
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
يوم الخميس المقبل:
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ).
-يوم الجمعة المقبل:
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
- يوم السبت المقبل:
شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد الاسكندرية - مطروح - السلوم - سيدي براني - سيوة ).
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.