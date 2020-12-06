نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تهدي نقابة القراء 21 نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إهداء نقابة القراء عدد (21) نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا منها عدد (13) نسخة من القرآن الكريم لأربعة من كبار القراء النسخة بها (60) شريطًا، وعدد (6) نسخ من القرآن الكريم (المصحف المعلم) بصوت الشيخ محمود خليل الحصري النسخة بها (38) شريطًا ونسختين من القرآن الكريم (المصحف المرتل) بصوت الشيخ محمود خليل الحصري النسخة بها (22) شريطًا.

الأزهر يدين محاولة إرهابي صهيوني إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس.. ويأسف لصمت المجتمع الدولي



وادان الأزهر الشريف بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة، من قبل إرهابي صهيوني حاول إضرام النار بالكنيسة ما تسبب في إلحاق أضرار بها أمس الجمعة.

واكد الأزهر أن هذا العمل البغيض ينطلق من فكر إرهابي متطرف يقوم على كراهية الآخر واستباحة مقدساته ودمه وعرضه، وهو فكر مريض يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين ولا يقل خطورة عن تنظيم داعش وأخواته، ولا بد من مواجهته ومنعه انتشاره، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والمحاربة الجادة الصادقة للإرهاب وإدانة الأعمال الإرهابية وتصنيفها بمعيار مستقيم لا يعوج لديانة الجاني ولا المجني عليه.

ويأسف الأزهر لمرور خبر مثل هذا مرور الكرام على المجتمع الدولي وإعلامه ووكالاته، مؤكدا أن السكوت عن إدانته تجسيد واقعي لسياسة الكيل بمكيالين، تلك السياسة الجائرة التي يولد من رحمها الإرهاب وينطلق في الأرض فسادًا وتدميرًا.