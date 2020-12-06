رئيس مجلس النواب ينعي والدة النائب سمير الخولى



نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والده النائب سمير الخولى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلون.

و قال رئيس مجلس النواب" نتقدم بخالص المواساة و التعازي سائلين المولي عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته و ان يسكنها فسيح جناته و ان يلهم اهلها الصبر و السلوان



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