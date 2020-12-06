رئيس مجلس النواب ينعي شقيق النائب مجدى بيومى

نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شقيق النائب مجدى بيومى الذى وافقته المنيه، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.
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و قال رئيس مجلس النواب" نتقدم بخالص المواساة و التعازي سائلين المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم اهله الصبر و السلوان
و قال رئيس مجلس النواب" نتقدم بخالص المواساة و التعازي سائلين المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم اهله الصبر و السلوان
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