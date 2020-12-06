رئيس مجلس النواب ينعي شقيق النائب مجدى بيومى



نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، شقيق النائب مجدى بيومى الذى وافقته المنيه، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

تشكيل لجنة صداقة مصرية روسية بمجلس الشيوخ..ودعوة رسمية للمستشار عبد الوهاب لزيارة موسكو

و قال رئيس مجلس النواب" نتقدم بخالص المواساة و التعازي سائلين المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم اهله الصبر و السلوان