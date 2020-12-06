أحمد القناوي يشارك باحتفالية "عالم موازي" في وجود وزيرة التضامن ووزير الشباب

شارك أحمد القناوي، نائب مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمسرح جامعة عين شمس، وذلك بحضور كل من د.نيفين القباج وزيرة التضامن و د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والكثير من الشخصيات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة.

وجري تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة التي قام بأدائها عدد من ذوي الهمم، وتم التنويه على عدة أعمال فنية وبرامج يقوم بتنفيذها بالكامل فرق مكونة منهم.

كما تم تكريم الأبطال من ذوي الهمم فى عدة مجالات، بالإضافة لتكريم المهتمين بهم من الشخصيات العامة، ومنهم "قناوي" وذلك لدوره في متابعة قضايا ذوي الإعاقة على مدار عدة سنوات.