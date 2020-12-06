مصادر لـ تحيا مصر: أحمد أبوهشيمة لن يرأس لجنة الصناعة بالشيوخ لهذا السبب

كشفت مصادر برلمانية لـ تحيا مصر، أن رجل الأعمال أحمد ابوهشيمة عضو مجلس الشيوخ، لن يكون رئيساً للجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بالمجلس.

وأضافت المصادر، ان هناك خلاف بين أحمد ابوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، ونائب من حزب أخر "رجل أعمال معروف" على رئاسة لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.

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وطبقاً للمصادر البرلمانية، هناك اتجاه لعدم حصول أحمد ابوهشيمة، على رئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، والأكتفاء بوجوده فى هيئة مكتب اللجنة فى منصب الوكيل.

واكدت مصادر من الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهور بمجلس الشيوخ لـ موقع تحيا مصر، عن ان مساعي جبارة يبذلها رجل الأعمال الشاب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، من أجل ضمان ترأسه لجنة الصناعة والشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس الشيوخ الجديد، وهو ماشددت المصادر على أنه طموح ملح لدى أبوهشيمة في تلك المرحلة.