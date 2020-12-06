بقيمة 9 مليارات جنيه.. الكهرباء تعلن موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الخامسة لعام 2020، وذلك لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة.

جاء الاجتماع بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة.

وقال شاكر فى بيان اليوم، إن هذه الاجتماعات تأتى لمتابعة ما تم إنجازه وذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، ورفع اتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات، وتأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة حتى 2035.

فيما أوضح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2020/2021، والتى قدرت جملتها للعام المالى 2021/2022 بنحو 9 مليار جنيه، موزعة على نحو 3 مليار جنيه موازنة جارية وحوالى 6 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنقطة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.

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كما استعرض موقف التسويات الودية التى أبرمتها الهيئة، والتى شملت شركات تعريفة التغذية بموقع بنبان، والخاصة بأعمال البنية التحتية، وكذلك فك التشابكات المالية بين كل من الهيئة ووزارة المالية، وذلك فى إطار سعى الهيئة فى هذا الاتجاه.

واستعرض المجلس أيضاً تطور الأداء الحالى للهيئة على المستويين الفنى والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية ومنها محطة الكريمات الشمسية الحرارية، فضلاً عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة تشغيل وصيانة كل من مجمع رياح الزعفرانة ومجمع رياح جبل الزيت.