"يا غزال العشق حلال".. سموحة يعلن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

أعلن نادي سموحة السكندري، عن تعاقده مع المصري المحترف "علي غزال" في صفقة انتقال حر، بعدما عاد من رحلة احتراف طويلة في البرتغال واليونان وقرر اللعب في مصر.
وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة انضمام علي غزال، لاعب لاريسا اليوناني السابق، إلى النادي السكندري، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، وأن اللاعب أصبح الآن ضمن فريق سموحة للموسم الجديد.
ونشر سموحة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لأوبريت "الليلة الكبيرة"، زلمقطع ضمن الأوبريت يقول: "يا غزال يا غزال العشق حلال دوبتني دوب، خلتني خيال"، ليعلن سموحة بذلك أن علي غزال أصبح في النادي السكندري.
وكانت قد انتشرت أخبار في الفترة الأخيرة تشير إلى تغيير وجهة اللاعب من سموحة إلى الزمالك، حيث أبلغ اللاعب إدارة سموحة برغبته في الإنتقال للزمالك بالرغم من أنه قد وقع على عقود انتقاله لسموحة إلكترونيا.
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ورحب فرج عامر بذهاب اللاعب إلى الزمالك مقابل إعطاء الفارس الأبيض كريم بامبو لسموحة بشكل نهائي، الأمر الذي عثر المفاوضات، وجعل نادي الزمالك يتراجع عن الصفقة.
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