خرجت تجر أذيال الهزيمة، بعدما دأبت على تفجير الجدل بخطاباتها المعادية لمصر، النائبة الكويتية الخاسرة صفاء الهاشم عانت قصر النظر وانعدام الرؤية، مما جعلها تحرك أحقادها في السابق ضد مصر وشعبها وهم الباقيين، ولم تدرك أن منصبها كان إلى زوال، ليأتي اليوم الذي لو تمتعت بالفطنة الكافية لأعدت له نفسها جيدا، حيث أطاح بها الشعب الكويتي من انتخابات مجلس الأمة.
عادت الهاشم صفرا على اليسار بلا أي قيمة تذكر، رحلت مناصبها ومواقعها الرسمية وبقيت إساءاتها وتجاوزاتها وطريقتها اللاذعة في أذهان الشعب المصري، بقيت مصر كدولة كبرى وشعبها كريم، وافتقدت الهاشم لأي ميزة أو صلاحية وعادت خالية الوفاض لاينتظرها ولن يستقبلها إلا كل كراهية وعداوة دأبت على صناعتها مع شعوب المنطقة وتحديدا مصر.
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لم تتمتع الهاشم بالفطنة الكافية التي تمتع بها أقرانها من الكويتين أو أهل الخليج بشكل عام، واللذين قدموا لمصر كل آيات الولاء والعرفان، فحفظت لهم مصر وشعبها ذلك جيدا ولازالت تذكرهم بالخير، بل وتصنع لهم التماثيل وتقيم لهم المناسبات، ولنا في الشيخ زايد آل نهيان مثال مشرف وذكر خالد.
وقد أبدع المغردون في توصيف الهاشم من خلال هاشتاج «#صفاء_الهاشم» الذي تصدر تريند «تويتر» في مصر بعد خسارتها في الانتخابات، وعمت مظاهر الاحتفال والسخرية بين رواد «تويتر» إثر سقوط الهاشم، التي دائما ما كانت تتعمد الإساءة إلى الشعب المصري.
كشفت صحيفة القبس الكويتية، أن صفاء الهاشم خسرت مقعدها في مجلس الأمة الكويتي الذي حافظت عليه لأكثر من دورة برلمانية، موضحة أن نسبة التغيير في تركيبة المجلس بلغت 62%، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائباً في سيناريو مكرر للانتخابات التي أجريت في 2016، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر بنسبة تجاوزت 42%.
وقد انتخبت الهاشم لأول مرة عام 2012، في دورة المجلس التي ألغيت بقرار من المحكمة الدستورية، لكن النائبة دخلت المجلس في العام الموالي، لتفجر الجدل في برلمان 2013، ويعاد انتخابها عام 2016، قبل أن تلحق بها هزيمة ساحقة في الانتخابات الحالية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفاء الهاشم تعود للمربع "صفر"..الاحتفالات تعم أرجاء الوطن العربي بعد هزيمة مذلة في انتخابات الأمة الكويتي..موجات السخرية ترتفع لتناسب قدر الهاشم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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