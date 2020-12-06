صفاء الهاشم تعود للمربع "صفر"..الاحتفالات تعم أرجاء الوطن العربي بعد هزيمة مذلة في انتخابات الأمة الكويتي..موجات السخرية ترتفع لتناسب قدر الهاشم

خرجت تجر أذيال الهزيمة، بعدما دأبت على تفجير الجدل بخطاباتها المعادية لمصر، النائبة الكويتية الخاسرة صفاء الهاشم عانت قصر النظر وانعدام الرؤية، مما جعلها تحرك أحقادها في السابق ضد مصر وشعبها وهم الباقيين، ولم تدرك أن منصبها كان إلى زوال، ليأتي اليوم الذي لو تمتعت بالفطنة الكافية لأعدت له نفسها جيدا، حيث أطاح بها الشعب الكويتي من انتخابات مجلس الأمة.

عادت الهاشم صفرا على اليسار بلا أي قيمة تذكر، رحلت مناصبها ومواقعها الرسمية وبقيت إساءاتها وتجاوزاتها وطريقتها اللاذعة في أذهان الشعب المصري، بقيت مصر كدولة كبرى وشعبها كريم، وافتقدت الهاشم لأي ميزة أو صلاحية وعادت خالية الوفاض لاينتظرها ولن يستقبلها إلا كل كراهية وعداوة دأبت على صناعتها مع شعوب المنطقة وتحديدا مصر.

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