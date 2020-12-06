مارجريت عازر: زيارة الرئيس لفرنسا مهمة في هذا التوقيت ولها طابع خاص

ثمنت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، زيارة الرئيس عيد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفرنسا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين ، مؤكدا على أهمية الزيارة في هذا التوقيت خاصة في ظل توتر المنطقة بأكملها.

وقالت النائبة عازر، خلال بيان لها، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا في هذا التوقيت مهم للغاية وله طابع خاص، خاصة في ظل توتر العلاقات بين الشعبين، مؤكدة على قوة العلاقات بين مصر وفرنسا ، فهي لم تكن وليدة اللحظة وانما تمتد لسنوات طويلة.

وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيارة تساهم وبشكل كبير في التنمية الاقتصادية والسياحية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل.