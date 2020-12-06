تحيا مصر يرصد خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الإثنين 7 ديسمبر 2020 وحتى السبت 12 ديسمبر 2020، إذ أكدت ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

تحيا مصر يرصد خلال التقرير خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى السبت.. وهي حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية:

- يوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 :



أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 %) : على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم )

نشاط رياح ورمال مشارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم بني سويف - المنيا )

رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري .

-يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 :



أمطار خفيفة بنسبة (30 %): على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

شبورة مائية : شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

-يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 :



شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

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- الخميس 10 ديسمبر 2020 :



شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ) .

-يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :



شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

- يوم السبت 12 ديسمبر 2020 :



شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .