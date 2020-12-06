بسبب الثأر.. إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي في قنا

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد زين على عمر، وأشرف أبو الحسن محمد محمود، ومصطفى محمد أحمد محمد، وأمانة سر محمد كمال الدين، ومحمد الكحلاوي، وأسامة الأمير، أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتى، بتهمة قتل موظف بمصنع السكر بسبب خلافات ثأرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، قد عثرت على جثة "عاطف. أ" 40 عاما، وبها طلقات نارية، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن 7 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة أخذا بالثأر منه، وأن المتهمين تربصوا للمجنى عليه وبحوزتهم أسلحة نارية أثناء ذهابه لعمله بمصنع سكر نجع حمادي، وقاموا بقتله أخذا بالثأر.

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وعاقبت المحكمة 3 منهم وهم "حسين.ح" سائق، و"رشاد.م"، و"طارق.م"، بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي، فى القضية التى أحيلت برقم 40 لعام 2019 جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 331 لعام 2019 كلى قنا.

