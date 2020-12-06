محمد شريف يتحدث عن موقفه داخل القلعة الحمراء بعد العودة من الإعارة

صرح محمد شريف لاعب الأهلي عن مستقبله داخل القلعة الحمراء، بعد العوده من الإعارة من فريف انبي.

وقال شريف: اسعي للمشاركة والتواجد بشكل أساسي مع الأهلي وليش لأكون ضيف شرف، عدم مشاركتي في مباراتي الكأس ضد الاتحاد ثم طلائع الجيش طبيعية لأنني لم اتدرب مع الفريق سوي مره واحده في المعسكر والاصابه بفيروس كورونا طالت معي.

وتابع قائلأ: عقدب مع الأهلي ينتهي بعد موسم ونصف 2022 في يناير.. ولم يفاتحني أحد في تجديد تعاقدي".