محمد شريف يتحدث عن موقفه داخل القلعة الحمراء بعد العودة من الإعارة

صرح محمد شريف لاعب الأهلي عن مستقبله داخل القلعة الحمراء، بعد العوده من الإعارة من فريف انبي.
وتابع قائلأ: عقدب مع الأهلي ينتهي بعد موسم ونصف 2022 في يناير.. ولم يفاتحني أحد في تجديد تعاقدي".
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وانتهت إعارة اللاعب من فريق انبي مع تقديم موسم رائع ومستوي ثابت، وفاز الأهلي ببطولة كأس مصر إمام طلائع الجيش بنتيجة 3/2 بعد التعادل الإيجابي وبعدها انتهت المباراة بضربات الترجيح.
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