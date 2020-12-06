وصول الرئيس السيسي مقر إقامته في باريس تلبية لدعوة "ماكرون"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر إقامته في باريس في مستهل زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتعتبر الزيارة الرسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وستشمل الزيارة عقد مباحثات قمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.