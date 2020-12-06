نادي بيراميدز يغير شعاره (صورة)

أعلن نادي بيراميدز اليوم الاحد في مؤتمر صحفي عن تغيير الشعار الخاص بالنادي.

وكان شعار نادي بيراميدز يتميز باللون الأزرق مستخدما تمثال أبوالهول كأيقونة له يتقدمه اسم النادي وتاريخ إنشاءه.

واستخدم بيراميدز شعار دائري جديد مستخدما فيه الأهرامات الثلاث كأيقونة بدلا من أبوالهول، وتم حذف تاريخ إنشاء النادي (2018) من الشعار، وأصبح يحمل أسم النادي بالإنجليزية فقط.

يذكر أن نادي بيراميدز قد أنهى الموسم الكروي ثالثا لجدول ترتيب الدوري الممتاز، كما خرج من الدور ربع النهائي بعدما أقصاه طلائع الجيش وصيف الكأس بركلات الترجيح.

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وفي أولى مشاركاته الإفريقية استطاع نادي بيراميدز أن يصل إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ولكنه خسر على يد نهضة بركان المغربي، بعد مباراة رأى الكثيرين أن بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي بها.

