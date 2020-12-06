يحدث الآن .. الوزراء يلقون كلمتهم خلال تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية بالتعاون مع كلية طب هارفارد الأمريكية

يُعقد الآن حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد الحفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويحضر حفل التخرج كل من، "أجاى سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "الدكتور جورج دالى" عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "الدكتور جيرمى ريتشاردز" مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "الدكتور يوسف فرج" مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT.
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ويأتى ذلك فى إطار القيادة السياسية أهمية قصوى للتعليم الطبى المستمر ومبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار فى مقدمة الخدمة الطبية فى مصر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة فى تاريخ مصر.
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