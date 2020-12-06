وصف الدكتور أيمن أبو العلا رئيس جمعية الصداقة المصرية الفرنسية الزيارة المنتظرة للرئيس السيسي إلى فرنسا بالهامة للغاية مشيرًا إلى ان العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية في المجال العسكري والثقافي والتعليمي والاقتصادي وتعبر عن شراكة إستراتيجية منذ سنوات طويلة.
وأشار أبو العلا إلى أن هناك أوجه متعددة لسبل التعاون بين مصر وفرنسا خلال السنوات الاخيرة ،ولفت إلى أن التعاون بين القاهرة وباريس كان له أثرا مهما في ملفات حيوية مثل الأزمة الليبية وحقوق الغاز فى شرق المتوسط بالإضافة إلى غيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
فوز الغانم وخسارة الهاشم... تحيا مصر ينشر التشكيل الكامل لمجلس الأمة الكويتي 2020
وأشار أبو العلا إلى أهمية إستمرار الجهود المصرية الفرنسية لمواجهة الإرهاب الذى أصبح خطرا يهدد البشرية فى كل مكان ولفت إلى أن هناك رؤية مشتركة بين البلدين فى هذا الملف وهو ما يدعم الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب ومحاصرة التطرف.
كان قصر الإليزيه قال فى بيان صادر عنه إن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا تأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر في يناير 2019، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين باريس والقاهرة التي تعد شريكا إستراتيجيا ضروري للاستقرار في الشرق الأوسط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن أبو العلا : زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا هامة وتعبر عن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.