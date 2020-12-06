أيمن أبو العلا : زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا هامة وتعبر عن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين



وصف الدكتور أيمن أبو العلا رئيس جمعية الصداقة المصرية الفرنسية الزيارة المنتظرة للرئيس السيسي إلى فرنسا بالهامة للغاية مشيرًا إلى ان العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية في المجال العسكري والثقافي والتعليمي والاقتصادي وتعبر عن شراكة إستراتيجية منذ سنوات طويلة.

وأشار أبو العلا إلى أن هناك أوجه متعددة لسبل التعاون بين مصر وفرنسا خلال السنوات الاخيرة ،ولفت إلى أن التعاون بين القاهرة وباريس كان له أثرا مهما في ملفات حيوية مثل الأزمة الليبية وحقوق الغاز فى شرق المتوسط بالإضافة إلى غيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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