تسليم الشهادات لأوائل الخريجين من الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد

تسلم أوائل الخريجين من الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد، شهادات تقدير خلال الحفل الكبير المُنعقد الآن، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويحضر حفل التخرج كل من، "أجاى سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "الدكتور جورج دالى" عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "الدكتور جيرمى ريتشاردز" مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "الدكتور يوسف فرج" مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT.

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ويهدف الحفل إلى تطوير التعليم الطبى المستمر، ومبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار فى مقدمة الخدمة الطبية فى مصر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة فى تاريخ مصر.