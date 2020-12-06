وزيرة التخطيط تعتمد 200 مليون جنيه إضافى لتجهيز مستشفى جراحات طنطا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هالة السعيد، أن الموافقة على الاعتماد جاءت فى إطار حرص الوزارة على دعم المنظومة الصحية والمشروعات التى ترتبط بصحة المواطن لكونها ذات أولوية على أجندة عمل الحكومة.

وأوضحت السعيد أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت مليار جنيه تتضمن 615 مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات و400 مليون جنيه للتجهيزات الطبية وغير الطبية، متابعة أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع والافتتاح منتصف 2021.

لفتت السعيد إلى أهمية مشروع مستشفى الجراحات بجامعة طنطا موضحه أنه يعد أحد المشروعات القومية للجامعة، إضافة إلى كونه نقلة فى المجال الطبى لمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، باعتباره يمثل نتاجاً لدراسات دقيقة ومسح شامل لاحتياجات المواطنين بمحافظة الغربية ووسط الدلتا فى تخصصات الجراحة كافة، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى طبى وعلمى لخدمة المجتمع والإسهام فى تحسين مستوى الخدمة الصحية للمرضى.

ويتكون مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا من بدروم وأرضى وعدد 9 أدوار بمساحة 1200 متر مربع للدور ويحتوى الدورين الأول والثانى على 20 غرفة عمليات، و65 سرير عناية مركزة، أما بقية الأدوار فتحتوى على 605 سرير.