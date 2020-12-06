الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وشددت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقالت الوزارة، إنها تثق فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.