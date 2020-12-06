صور.. جولات داخل مطار القاهرة للتأكد من جاهزيته لمواجهة السيول والأمطار

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، عدة جولات داخل مطار القاهرة الدولى يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدنى.





ووفق بيان رسمى، تأكد وزير الطيران من الأجهزة الجديدة والمعدات المخصصة للتعامل مع السيول والأمطار الشديدة وأجهزة سحب المياه وتوزيعها فى المسارات والمخرات المخصصة لها بما يعزز من الإجراءات الاحترازية واستعداد المطار بالشكل الامثل فى حالة تعرض البلاد للسيول والأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء، فى ضوء تنفيذ خطة الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدنى نحو التحديث والتطوير لجميع مطارات مصر وتزويدها بالأجهزة الحديثة والمتطورة عالميًا.

وخلال جولته بالمطار، اطمئن وزير الطيران على حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولى وانسيابية التشغيل، كما أعطى توجيهاته لجميع العاملين بأهمية التنسيق التام مع الأجهزة المختلفة فى حالة هبوط أمطار كثيفة لضمان سيولة الحركة داخل المطار وخارجه من أجل الحفاظ على سلامة جميع الركاب والعاملين بالقطاع.

كما زار هنجر 7000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدى الطائرات التابعة للشركة من طراز إيرباص A320 واستمع سيادته إلى شرح تفصيلى من المهندسين والفنيين عن إجراء العديد من التطورات الديناميكية والإضافات والتحديثات الفنية بها بما يزيد من كفاءتها وقدرتها التشغيلية مرة أخرى بعد أن تم توقفها خلال الفترة الماضية.

وخلال جولته، اطمأن منار على سير العمل داخل الهناجر والأداء والخدمات الفنية والتكنولوجية التى تقدم لجميع العملاء من شركات الطيران المختلفة، موجها بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات تلبية لاحتياجات العملاء بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة ويدعم خططها نحو التوسع فى الأسواق العالمية.