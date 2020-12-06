بقيمة مليون جنيه.. أمن المطار يضبط طرد بداخله بودرة خام الأستروكس والفودو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "طرد بريدى" قادم من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوي، مُرسل من قِبل شخص بالخارج لشخص آخر مقيم بمحافظة الغربية، بالفحص وتفتيش الطرد عُثر بداخله على كمية لمخدر البودر "المادة الفعالة لمخدرى الأستروكس والفودو " وزنت 950 جرام.
تم ضبط المرسل إليه حال تواجده بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى ، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (950,000 ألف جنيه تقريباً ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
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