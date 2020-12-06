لتقديم رعاية أفضل.. قوافل طبية للكشف الطبي على نزلاء برج العرب وسجن 430 بوادي النطرون

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قام قطاع السجون بتوجيه قوافل طبية ،ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية ، إلى منطقة سجون برج العرب، سجن 430 بوادي النطرون ،لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.
وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.
يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
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