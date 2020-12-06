أستاذ بجامعة هارفارد: كورونا أصبح أداة مغيرة للعالم

قال الدكتور أجاي سينج، أحد أساتذة طب جامعة هارفارد، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب ”هارفارد”، T2T – CSRT، إننا أثناء بدء برنامج التدريب نوهنا على أن فيروس كورونا أصبح أداة مغيرة للعالم وتحدٍ كبير يجب علينا مواجهته.

وأشار "سينج"، إلى أنه تم توجيه المتدربين في البرنامج على حل المشكلات بشكل سريع، منوها على أن فيروس كورونا لم يكن له تأثيرات قوية إلا في الشهور الأخيرة، ومثالا على ذلك ما حدث في الولايات المتحدة والصين وإيطاليا.

وأضاف أستاذ طب جامعة هارفارد، أن علماء العالم عملوا على ضرورة صناعة لقاح خلال عام واحد، وأن التكنولوجيا قد ساعدت على مواجهة هذه التحديات

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، في مؤتمر تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية و تدريب المُدربين، ان علي الأطقم الطبية تعلم المراسلة الطبيه لما لها من مردود إيجابي.

وأكدت وزيرة الصحة، علي ضرورة التدريب بشكل مستمر حتي لو شهر كل عام، وستتكفل الوزارة تكليفها، لرفع كفائتهم.

واوضحت زايد، أن الرئيس السيسي، حثها علي الاهتمام بالاطقم الطبية، وان تكون طموحه معهم.

ويأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الطبي المهني المستمر وفي إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة في تاريخ مصر.

وتهدف الوزارة لتدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية، ويشارك في الحفل ، "أجاي سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "د. جورج دالى" – عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" – عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "د. جيرمى ريتشاردز" – مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" – مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "د. يوسف فرج" – مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT) .