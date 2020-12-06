وزير القوى العاملة يدشن موقع زراعة 6000 متر بالأشجار المثمرة بـ الأقصر

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية بمحافظة الأقصر ، حيث تفقد مركز التدريب المهني بالرضوانية بعد تطويره بورشة التفصيل الخياطة، والكهرباء والتبريد والتكييف والسباكة وغيرها من الحرف الفنية ، والذي يستهدف تدريب الشباب علي هذه الحرف، ويأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجًا، وفى ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهنى التابعة لها وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة فى خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

وقام الوزير بتدشين 6000 متر بالأشجار المثمرة لتدريب عمال الزراعة مع طلبة جامعة الأقصر ، من خلال دورات التدريب علي أساليب الزراعة الحديثة وفك وتركيب الصوب الطبية والعطرية وترشيد المياة ، وذلك بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر ، والدكتور محمد قبطان منسق مبادرة "حنجملها" وعبدة هاشم خليفة مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر .

وكان الوزير قد استمع خلال تفقده مركز التدريب لشرح من مدير المديرية عبده هاشم خليفة، حيث أشار إلى أن المركز يعمل بشكل تجريبى حاليا، ليسهل العمل به بإقامة دورة للتدريب على الخياطة لمدة 150 ساعة موزعة على مدار شهر بأكمله، ويشارك بها 35 متدربا من شتى أنحاء الأقصر، ومن المقرر أن يتم التجهيز للعديد من الدورات فى مجال السباكة والكهرباء تصل لمدة 15 ساعة موزعة على مدار شهر، موضحًا أنه فى نهاية الدورة سوف يُمنح المُتدرب شهادة اجتياز للدورة، تُمكنه فيما بعد من اقتحام سوق العمل.

كما استمع الوزير من المتدربات علي طلباتهم المتمثلة في إمدادهم بماكينات للتفصيل والخياطة، أو عمل مشغل لهن في أي مكان بالمدينة لكي يعملوا به بعد انتهاء فترة تدريبهم، وأصدر الوزير توجيهاته بضرورة تلبية مطالب الفتيات من خلال الإدارة المختصة بالوزارة ، واستخدام المركز فترتين صباحية للتدريب ومسائية للتشغيل الإنتاجي، بحيث يتم اقسام مخرجات الإنتاج علي 3 فئات المتدربات والمتدربين والمركز ، فضلا عن توفير وسيلة مواصلات ذهابا وعودة للمركز لتوفير التكلفة علي المتدربات.

ووجه الوزير المدربين بضرورة إقامة دورات لتعلم اللغات الأجنبية والترجمة والكمبيوتر للمتدربات والمتدربين علي المهن المختلفة، مؤكدا أن سوق العمل يتطلب وجود الكثير من الكوادر الشبابية المُهيئة للعمل في مختلف المجالات .

وأكد الوزير أن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت الحكومة بأن تكون وسط المواطنين والاهتمام بهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وتنفيذ طلباتهم وتوفير احتياجاتهم.